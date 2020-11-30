— Футболисты понимают, что сегодня одна из самых важных игр в этом году, и нужно выполнить задачу минимум — выход в евровесну, — рассказал Булыкин в интервью "СЭ".
Матч "Локомотив" — "Зальцбург" состоится сегодня. Начало: 20:55 мск.
После четырех туров группового этапа у "Локомотива" три очка и третье место. "Зальцбург" с одним очком замыкает квартет.
Булыкин: "Локомотиву" нужно выполнить задачу минимум — выход в евровесну
Советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин считает, что футболисты клуба понимают свою задачу в еврокубках.
Фото: getty images
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