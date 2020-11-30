"Локомотив" набрал 3 очка в первых 4 турах, занимает третью строчку в турнирной таблице группы и является единственным российским клубом, который еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В активе идущего вторым "Атлетико" 5 очков, у "Зальцбурга" - 1. Лидер группы "Бавария" с 12 очками гарантировала себе первое место в группе.
Победа над австрийским клубом гарантирует "железнодорожникам" евровесну и дает неплохие перспективы на выход в плей-офф ЛЧ. Ничья или поражение оставляет решение всех вопросов на последний тур - при этом проигрыш "Зальцбургу" обяжет "Локомотив" брать очки с "Баварией" для выхода хотя бы в 1/16 финала ЛЕ, в то время как ничья дает выигрышную стартовую позицию на последний тур.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Локомотив" - "Зальцбург" онлайн возможен на сайте канала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 20:55 МСК 01.12.2020
"Локомотив" - "Зальцбург". Где смотреть матч онлайн 1 декабря 2020
В определяющем матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" сыграет дома с австрийским "Зальцбургом".
Фото: Reuters
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