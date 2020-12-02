Результат матча разочаровал. Думал, что будет ничья, но "Зальцбург" выглядел намного сильнее и заслуженно победил. Много чего не хватило "Локомотиву", отсутствие Крыховяка, как ведущего игрока команды, тоже повлияло.
Хорошо, что в первом тайме получили только два мяча, могло быть и гораздо хуже. Казалось, что команды абсолютно разного уровня. Шансов на евровесну у "Локомотива" практически нет", - сказал Самедов.
"Локомотив" уступил в матче 5-го тура Лиги чемпионов австрийскому "Зальцбургу со счетом 1:3. Единственный мяч у "железнодорожников" забил Антон Миранчук с пенальти.
После этого поражения "Локомотив" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но "железнодорожники" могут побороться за выход в 1/16 финала Лиги европы.
Команда Николича идет на 4-м месте в группе А, имея 3 очка в активе. В последнем туре "Локомотив" сыграет на выезде против мюнхенской "Баварии". Игра пройдет 9 декабря и начнется в 23:00 мск.
Источник: "СЭ"
"Казалось, что команды разного уровня". Самедов - о матче "Локомотив" - "Зальцбург"
Бывший полузащитник "Локомотива" Александр Самедов прокомментировал результат матча Лиги чемпионов "Локомотив" - "Зальцбург" (1:3).
Фото: ФК "Локомотив"
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