"Ренн" вам! "Краснодар" выиграл главный матч в группе Лиги Чемпионов

Команда Мусаева гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы, попутно прервав серию российских клубов из 17-ти матчей без побед в еврокубках. Браво, "быки"!