"Ренн" вам! "Краснодар" выиграл главный матч в группе Лиги Чемпионов

К решающей битве "быки" подошли в приближенном к сильнейшему составе. Вернулся даже Сафонов. "Ренн" же к началу декабря оказался без помощи Ругани, Мартена, Терье, Агерда, Гирасси, Гомиса. Причем, последние двое получили травмы совсем недавно - Гирасси в прошлую пятницу в матче Лиги 1 против "Страсбура", а Гомис на предматчевой тренировке перед вылетом в Россию. В общем говоря, Жульен Стефан был намного более существенно ограничен в выборе, чем Мурад Мусаев.
О характере и принципиальности матча команды дали понять с первых секунд, когда Леа Силики почти убежал 1 на 1, а Вильена в ответ на это пальнул по воротам Салена. Однако надо отметить, что с этого момента и до середины первого тайма игра не была равной. "Краснодар" чуть чаще владел мячом, но "Ренн" создавал более реальные шансы выйти вперед. И французскому клубу удалось бы забить, если бы не отчаянные блокировки ударов от Рамиреса и сейв Сафонова после выстрела Юну под перекладину.
"Краснодар" стал остро атаковать лишь после 20-й минуты. Тройной кулак "Ренна" в центре поля в лице Н'Зонзи, Леа Силики и Камавинга начал давать сбои, терять мячи и упускать игроков российского клуба. "Быки" могли и, пожалуй, должны были забивать хотя бы один гол, но с реализацией всякий раз возникали трудности. То Кабелла не мог попасть в створ, то защитники бросались под удар Вандерсона, то Берг не мог отдать точный последний пас.
Однажды, впрочем, "Ренн" по-настоящему спас Сален. Ставший в возрасте 36 лет и 126 дней самым возрастным дебютантом Лиги Чемпионов среди французских игроков в 21-м веке, он отбил удар Берга в упор. И здесь, пожалуй, тот случай, когда не стоит ругать нападающего, а надо хвалить вратаря. Любопытно, что в результате своих атак в первом тайме "Краснодар" зарабатывал невероятное количество угловых. Если бы сегодня работало известное правило из дворового футбола - три корнера -> пенальти - команда Мусаева до перерыва трижды бы пробила 11-метровый.
Во второй половине встречи "Краснодар" начал терять инициативу. Хотя можно сказать, что просто повторился сценарий первого тайма. В любом случае "Ренн" вновь стал чаще создавать опасные моменты. Сафонову пришлось спасать после удара Докю в ближний, Леа Силики упустил свой шанс самостоятельно, пробив сильно выше ворот. И вот ведь интересная штука - только начало казаться, что "быки" устали и ничего не смогут противопоставить сопернику, как они взяли и забили.
Примечательно, что голевая атака вышла весьма простой и не совсем в стиле "Краснодара". После обычного выноса Салена от ворот мяч отскочил к Мартыновичу, который в одно касание пульнул его на чужую половину поля. Там за него зацепился Берг. Швед отработал как и полагается мощному форварду - выиграл борьбу у Да Силва, вышел 1 на 1 и пробил мимо вратаря. Маркуса можно за многое критиковать, но этим голом он оправдал едва ли не весь свой период карьеры в клубе Галицкого, принеся важнейшую победу и выход в плей-офф Лиги Европы.
Берг включил свой суперкорпус, оттеснил защитника и воткнул мимо вратаря— Матч ТВ (@MatchTV) December 2, 2020
Ну можешь же, Маркус! ?https://t.co/QVU9Om3tzC pic.twitter.com/63jov85Vfc
Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
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Конечно, в концовке с учетом результатов российских команд в этом евросезоне было волнительно до самого финального свистка. Но "Краснодар" показал себя молодцом и, по сути, даже не дал "Ренну" шансов отыграться. "Быки" провели хороший матч, не без слабых отрезков, но главное, что без пропущенных голов и с одним забитым. Мусаев вместе со своими подопечными попадал под мощный поток критики после неудач в первых турах Лиги Чемпионов и в последних матчах чемпионата России, но эта победа над "Ренном" все меняет. Теперь Мурад Олегович - тренер, выигравший самую главную игру в группе и выполнивший задачу выйти в еврокубковую весну.
Фото: Официальный сайт УЕФА