Ломбертс: если "Зенит" не может ни разу обыграть "Брюгге", это плохо для всего российского футбола

Экс-футболист "Зенита" и сборной Бельгии Николас Ломбертс поделился мыслями о поражении сине-бело-голубых в матче с "Брюгге" (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
"Если "Зенит" не может ни разу в двух матчах обыграть "Брюгге", это плохо как для команды, так и в целом для российского футбола.

Отсутствие результатов у российских клубов в еврокубках показывает наличие проблем. Надеюсь, что со временем российские клубы начнут выступать в еврокубках удачнее, но это будет непросто. Ведь Россия уже успела пропустить вперед Португалию в таблице коэффициентов и потерять одно место в Лиге чемпионов", - цитирует Ломбертса "Матч ТВ".

Напомним, что "Зенит" второй год подряд занимает последнее место в группе Лиги чемпионов.

Ломбертс выступал за "Зенит" в период с 2007 по 2017 год. В составе петербургского клуба бельгиец стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008 и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Также защитник завоевал с сине-бело-голубыми 4 титула чемпиона России (2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015), 2 Кубка (2010, 2016) и 4 Суперкубка страны (2008, 2011, 2015, 2016).

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Теги: Ломбертс Зенит Брюгге
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