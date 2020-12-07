"Зенит" набрал всего 1 очко в предыдущих 5 турах, и это явно не тот результат, на который рассчитывали тренерский штаб и руководство команды. Пусть турнирная мотивация уже утрачена, но наверняка осталось желание взять реванш за матч первого круга, в котором сине-бело-голубые были довольно близки к ничьей, но в итоге уступили черно-желтым со счетом 0:2.
"Боруссия" уже гарантировала себе выход в плей-офф, но может утратить первое место в группе - у дортмундцев 10 очков, в то время как у "Лацио" 9 и у "Брюгге" 7. Чтобы точно финишировать на верхней строчке, немецкому клубу необходимо побеждать "Зенит".
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Зенит" - "Боруссия" Дортмунд онлайн возможен на сайте канала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 20:55 МСК 08.12.2020
"Зенит" - "Боруссия" Д. Где смотреть матч онлайн 8 декабря 2020
В заключительном матче 6 тура группового турнира Лиги чемпионов "Зенит" дома постарается взять реванш за гостевое поражение от дортмундской "Боруссии".
Фото: AFP
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