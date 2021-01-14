Румменигге: скучный групповой этап - главная проблема Лиги чемпионов

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил о необходимости изменения формата Лиги чемпионов.
Фото: Getty images
"Главная проблема Лиги чемпионов - групповой этап, поскольку он немного скучноват. Я знаю, что УЕФА работает над планом, который позволит сделать этот этап более интересным. Людям понравятся изменения, я уверен.

В прошлом сезоне плей-офф, начиная с четвертьфинала, был интересным. Супербоул в США — хороший пример. Мне нравится такой вариант", - сказал Румменигге.

Напомним, из-за пандемии коронавируса розыгрыш Лиги чемпионов прошлого сезона был приостановлен в марте.

Доигровка турнира прошла в августе в формате "Финала 8-ми". Начиная с 1/4 финала, все матчи проходили в Лиссабоне. Вместо двух матчей проводили по одному матчу.

В финале победу одержала "Бавария", обыграв "ПСЖ" (1:0).

Источник: Daily Records

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Теги: Румменигге Бавария
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