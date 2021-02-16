Милонов — о Карасеве и BLM: когда русских пытались ставить на коленки, то ничего не получалось. Стояли перед нами

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал отказ российский судей от участия в акции BLM перед встречей между "Манчестер Сити" и "Боруссией М".
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
— А разве Black Lives Matter официально ввели, чтобы его поддерживать? Пусть извиняются те, кто виноват. Как связаны наши русские парни и их разборки с "Хижиной дяди Тома"?

Пусть лучше они перед нами на коленки становятся за педиков, которых они нам везде пихают. Я хочу напомнить нашим западным партнерам, что когда русских пытались ставить на коленки, то ничего не получалось. Напротив, на коленках стояли перед нами, моля о пощаде, — цитирует Милонова "Спорт-Экспресс".

Напомним, бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслуживала ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" из Менхенгладбаха (2:0, 4:0 общ). Перед встречей все игроки обеих команд встали на колено, приняв участие в традиционной акции BLM ("Жизни чёрных важны"). Судьи решили отказаться от участия, но не получат за это наказание от УЕФА.

41-летний Карасев в нынешнем сезоне обслужил две игры в Лиге чемпионов. Первая пришлась на четвертый тур группового этапа, когда "Аякс" принимал "Мидтьюлланд". Нидерландская команда победила 3:1. Всего в текущем сезоне Карасев отработал 19 матчей, в которых показал 94 желтые и восемь красных карточек.

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Теги: Манчестер Сити Боруссия М Карасев
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