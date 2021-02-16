Милонов — о Карасеве и BLM: когда русских пытались ставить на коленки, то ничего не получалось. Стояли перед нами

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал отказ российский судей от участия в акции BLM перед встречей между "Манчестер Сити" и "Боруссией М".

Фото: РИА Новости/Илья Питалев