- Билеты на матч смогут купить только члены клуба, - передает ТАСС слова представителя пресс-службы "Бенфики".
Также представитель пресс-службы португальского клуба сообщил максимально возможное число болельщиков на стадионе - оно составит 15 250 человек.
Под "членами клуба" в Испании и Португалии подразумеваются болельщики, являющиеся акционерами своей команды.
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой" в Москве завершился победой португальцев со счетом 2:0.
Болельщики "Спартака" не смогут попасть на ответный матч с "Бенфикой" в Лиссабоне
Ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Бенфика" - "Спартак" смогу посетить только члены клуба болельщиков "орлов".
Фото: РПЛ
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