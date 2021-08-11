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22:00
ВильярреалНе начат

Карасев - об отношении к акции BLM: за людей говорят поступки, а не какие-то жесты

Российский арбитр Сергей Карасев высказался о своем отношении к международной акции Black Lives Matter.
Фото: Getty Images
Судья поделился моментом из практики, когда отказался вставать на колено перед началом одного из европейских матчей с участием английской команды. Он заявил, что относится положительно ко всем участникам встречи независимо от их национальности. Также Карасёв вспомнил, что во время его судейства на чуть менее значимых европейских турнирах никто не придавал особого значения интернациональному составу выступающих команд. Поэтому арбитр считает, что должен вести себя одинаково открыто со всеми, не изменяя себе в зависимости от статуса обслуживаемого матча.

Помимо этого, Карасёв сказал, что находится в прекрасных отношениях со всеми игроками, которые встречались с ним на поле, независимо от того, встал он на колено или нет.

"Хорошо, есть эта акция, но она добровольная. Я внутри уважаю всех, мне необязательно это показывать через какой-то жест. Как я себя чувствую внутри, уважая всех, так и буду делать — я так воспитан. Нас спросили перед матчем: "Ребят, вот такая акция, эти хотят участвовать, а те — нет. Вы как?". Мы ответили, что не будем этого делать, потому что не считаем это нужным. Никаких проблем. Это было один раз, и это такую волну везде подняло: "Ой, какие молодцы!". Нет, не молодцы. Мы просто как чувствуем, так и делаем. За людей говорят поступки, а не какие-то жесты. Почему обязательно надо вставать и показывать, что я со всеми? Я и так со всеми, мне не нужно дополнительно показывать это какими-то жестами", — приводит слова Карасева пресс-служба РФС.

Напомним, случай, о котором упоминает арбитр, произошёл перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Боруссия". Сергей Карасев и его бригада отказались преклонять колено.

Сегодня судейская бригада из России примет участие в матче за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом". Встреча пройдет в Северной Ирландии и начнётся в 22:00 по московскому времени.

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Теги: Карасев Суперкубок УЕФА
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