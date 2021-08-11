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Смородская: "Спартак" - не уровень Лиги чемпионов. Большие проблемы с менеджментом, игроками, комплектацией

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала вылет "Спартака" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов от португальской "Бенфики".
Фото: ФК "Локомотив"
- В "Спартаке" реально большие проблемы с менеджментом, игроками, комплектацией команды. "Спартак" - не уровень игры в Лиге чемпионов. Нормальных трансферов красно-белым не видать. Никто не пойдет в разваленную команду, - передает слова Смородской "Спорт-Экспресс".

"Спартак" не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей лиссабонской "Бенфике" на стадии третьего квалификационного раунда. В обеих встречах с "Бенфикой" красно-белые уступили со счетом 0:2, пропустив все голы во вторых таймах. В сентябре москвичи возьмут старт в групповом раунде Лиги Европы.

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Теги: Спартак Смородская
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