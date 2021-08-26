"Монако» не повезло? Сто процентов! Что касается Лиги Европы, то не этого ожидал Головин. Но Саша готов играть всегда и везде. Лига Европы — это хороший турнир , в котором Саша будет показывать свой максимум, чтобы помочь команде завоевать трофей", - приводит слова Клюева "СЭ".
Напомним, накануне "Монако" сыграл вничью с "Шахтером" (2:2 д. в.) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух матчей (2:3) монегаски вылетели из турнира и теперь сыграют в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии второго по значимости еврокубка пройдет в пятницу, 27 августа. "Монако" будет в первой корзине на этой жеребьевке.
Александр Головин во вчерашнем матче в Харькове вышел в стартовом составе, получил желтую карточку и был заменен на 76-й минуте встречи.
В чемпионате Франции "Монако" после 3-х туров занимает последнее 20-е место. Подопечные Ковача набрали всего 1 очко. В воскресенье, 29 августа, монегаски сыграют в гостях против "Труа". Начало этой встречи - в 14:00 мск.
Агент Головина - о вылете "Монако" из ЛЧ: не этого ожидал Саша, но Лига Европы - хороший турнир
Александр Клюев, агент российского полузащитника "Монако" Александра Головина, высказался о вылете команды из Лиги чемпионов от "Шахтера" (0:1, 2:2).
Фото: "Getty Images"
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