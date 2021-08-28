Кузяев жалеет, что ему не удастся сыграть против Роналду

— Будет здорово сыграть против действующего чемпиона и против "Ювентуса". Топ-клубы. Хотелось бы сыграть против Роналду. Обидно, что он ушел. Против Месси получилось, а тут нет, — цитирует Кузяева "СЭ".
Российский "Зенит" попал в одну группу Лиги чемпионов с шведским "Мальме", итальянским "Ювентусом" и английским "Челси".
В данный момент Далер Кузяев находится в расположении сборной России, которая готовится к матчам отборочного турнира чемпионата мира.
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Фото: ФК "Зенит"
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