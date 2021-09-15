— Им пришлось играть на выезде с действующим обладателем трофея, но они сумели показать хорошую игру. Шансы на выход из группы остаются прежними, — рассказал Данни в интервью "Спорт день за днем".
"Зенит" уступил "Челси" в гостях с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил бельгийский нападающий "синих" Ромелу Лукаку.
В следующем туре команда Сергея Семака сыграет против шведского "Мальме", который в этом туре разгромно проиграл "Ювентусу" (0:3).
Защитники «Зенита» почти справились с Лукаку, Малком и Дзюба провалили игру. Оценки игроков за матч ЛЧ против «Челси»
«Зенит» был близок к сенсации, но Лукаку сделал своё дело
Данни прокомментировал поражение "Зенита" от "Челси"
Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни прокомментировал поражение клуба от "Челси" (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: Чемпионат