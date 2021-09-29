- "Шериф" - молодцы, очень здорово себя проявили, показали, что являются командой, играющей до конца. В чем их секрет? Это вопрос удачи и хорошей работы тренера. Это основные вещи, которые сопутствуют их сенсационному выступлению в Лиге чемпионов, - передает слова Семина Sport24.
28 сентября тираспольский "Шериф" в матче второго тура Лиги чемпионов переиграл на выезде мадридский "Реал" со счетом 2:1. Счет открыли гости на 24 минуте - ударом головой отличился Жасурбек Яхшибоев. На 65 минуте Карим Бензема с пенальти сравнял счет. Победный гол на 89 минуте забил экс-полузащитник "Тамбова" Себастьен Тилль. Главным тренером "Шерифа" с декабря 2020 года является украинский специалист Юрий Вернидуб.
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Семин: секрет выступления "Шерифа" в Лиге чемпионов - в удаче и хорошей работе тренера
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин прокомментировал успешное выступление тираспольского "Шерифа" в Лиге чемпионов.
Фото: "Российская газета"