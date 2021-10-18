Напомним, в среду, 20 октября, "Зенит" на своем поле примет "Ювентус". Игра начнется в 22:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.
"Главное для "Зенита" в этом сезоне - пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Два матча, которые нас ждут с "Ювентусом" будут определяющими. От них многое будет зависеть. Реально говорить о возможности выхода в плей-офф только в том случае, если сине-бело-голубые выиграет у "Ювентуса". Если в матчах с туринцами "Зенит" возьмет четыре очка, то он выйдет в плей-офф со второго места.
После двух туров Лиги чемпионов "Зенит" занимает 3-е место в группе H, имея в активе 3 очка. Петербургский клуб проиграл "Челси" (0:1), а также разгромил "Мальме" (4:0). "Ювентус" лидирует в квартете, набрав 6 очков.
Источник: "Спорт Уик-энд"
Тренер "Зенита" Сканавино: надеюсь, мы сможем победить "Ювентус"
Рапопорт: если "Зенит" в матчах с "Ювентусом" возьмет четыре очка, то выйдет в плей-офф ЛЧ со второго места
Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт поделился ожиданиями от ближайшего матча петербургской команды в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"