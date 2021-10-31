"Думаю, в домашней игре мы заслуживали как минимум ничью. Игра была абсолютно равная, и более справедливым был бы счет 0:0. Главное, этот матч показал - мы готовы играть на равных с такой командой, как "Юве". Если в гостях покажем свою игру, сможем увезти из Турина очки", - приводит слова Барриоса "Матч ТВ".
Матч "Ювентус" - "Зенит" состоится во вторник, 2 ноября. Начало матча - в 23:00 мск. Две недели назад команды встречались в Санкт-Петербурге. В той встрече победу одержал "Ювентус" со счетом 1:0. В группе H туринский клуб с 9 очками занимает 1-е место, "Зенит", имея в активе 3 очка, располагается на 3-й строчке в квартете.
Полузащитник Вильмар Барриос в текущем сезоне провел 13 матчей за "Зенит" во всех турнирах. На счету колумбийца 1 голевая передача.
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Барриос: "Зенит" готов играть на равных с такой командой, как "Ювентус"
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Фото: ФК "Зенит"