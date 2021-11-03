Вернидуб: хочу, чтобы "Шериф" сыграл с "Интером" в более авантюрный футбол

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча его команды против миланского "Интера" в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

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"Шериф" начинал выступления в этом розыгрыше ЛЧ с 1-го квалификационного раунда и до группового этапа прошел 4-х соперников, среди которых "



Прямо сейчас "Шериф" занимает 1-е место в группе D Лиги чемпионов, опережая после 3-х туров "Реал", "Интер" и "Шахтер". Матч с "Интером" стартует сегодня в 23:00 по московскому времени. "Мы все с нетерпением ждем матча с "Интером". Я бы хотел, чтобы на нашем стадионе мы играли в более авантюрный и качественный футбол, чем на "Сан-Сиро". Надеюсь, ребята восстановились физически и продемонстрируют свой лучший футбол", - приводит слова Вернидуба пресс-служба УЕФА."Шериф" начинал выступления в этом розыгрыше ЛЧ с 1-го квалификационного раунда и до группового этапа прошел 4-х соперников, среди которых " Динамо " из Загреба и "Црвена Звезда".Прямо сейчас "Шериф" занимает 1-е место в группе D Лиги чемпионов, опережая после 3-х туров "Реал", "Интер" и "Шахтер". Матч с "Интером" стартует сегодня в 23:00 по московскому времени.