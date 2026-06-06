Роналду не забил в двух матчах подряд за Португалию впервые со времён Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вновь покинул поле без забитого мяча.

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В товарищеской встрече с Чили, завершившейся победой португальцев со счётом 2:1, форвард отыграл лишь первый тайм и был заменён в перерыве.



Для 41-летнего форварда этот матч стал продолжением не самой удачной серии в национальной команде. Роналду не смог отличиться во второй игре подряд, а также остался без голов в трёх из четырёх последних встреч за сборную.



В последний раз подобная статистика у португальца наблюдалась во время Евро-2024, когда он завершил турнир без единого забитого мяча, проведя пять матчей.