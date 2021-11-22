Эта игра состоится завтра, 23 ноября. Начало - в 23:00 мск. В матче первого круга "Зенит" разгромил "Мальме" в Санкт-Петербурге со счетом 4:0.
"Мы изучили "Зенит" и постараемся использовать наработки. Дзюба - звезда, совсем недавно он забил три гола, но у петербуржцев есть и другие сильные футболисты. Важно, чтобы команда отдала все силы. Если получится занять третье место в этой группе, это будет исторический результат. Мы боремся и верим", - сказал Томасон.
Встречу "Мальме" и "Зенита" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов будет обслуживать бригада арбитров из Латвии. Главным судьей станет Андрис Трейманис, за систему ВАР будет отвечать португалец Жоау Пиньейру.
В турнирной таблице группы H "Зенит" занимает 3-е место, набрав в 4-х матчах 3 очка. "Мальме" замыкает этот квартет, не набрав ни одного очка.
Источник: РИА Новости
Тренер "Мальме": Дзюба - звезда, но у "Зенита" есть и другие сильные футболисты
Главный тренер "Мальме" Йон-Даль Томасон поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Зенита".
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