«Денис никогда не играл в России. Если он получит предложения из России, мы их будем рассматривать. Не будем отказываться от них. Но он ведь никогда не играл в РПЛ. Его приоритеты? Продолжить карьеру в хорошем клубе. Но у него есть неплохие тренерские задатки», - цитирует Дмитрия Черышев Metaratings.ru.
Последним клубом 34-летнего полузащитника был греческий «Панионис», который он покинул по окончании прошедшего сезона. Черышев принял участие в 24 матчах за клуб из Греции.
Напомним, что ранее российский полузащитник выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Валенсию», «Вильярреал», а также защищал цвета итальнского клуба «Венеция».
Черышев дошел до 1/4 финала ЧМ-2018 вместе со сборной России, забив на том турнире четыре гола.
Дмитрий Черышев: Денис никогда не играл в России. Если он получит предложения из РПЛ, мы их рассмотрим
Дмитрий Черышев, отец экс-игрока сборной России Дениса Черышева, рассказал о будущем своего сына.
Фото: РФС