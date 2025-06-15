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Акинфеев назвал Головина самым молчаливым партнером в ЦСКА за все время

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал Александра Головина самым молчаливым игроком среди бывших и нынешних партнеров клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
«Самый молчаливый? Я назову Сашу Головина, потому что он был самый молодой, одаренный, жизнь все расставила по своим местам. Изначально мало общался, потом чуть больше», - сказал капитан ЦСКА пресс-службе клуба.

Акинфеев и Головин были партнерами по ЦСКА на протяжении четырех сезонов. Летом 2018-го года полузащитник перебрался в «Монако» за 30 млн евро.

Напомним, что в прошедшем сезоне ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков. Также армейцы выиграли Кубок России.

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