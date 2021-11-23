"Пропустили нелепый гол. Начали неплохо первые 5-10 минут, потом отдали инициативу. В общем, первый тайм провели неважно. Перестроились, надо было идти вперед. Артем не забил пенальти, но нам дали второй - заслуженно. Мне повезло, забил, спасибо ребятам, что доверили пробить", - цитирует Ракицкого официальный сайт "Зенита".
Напомним, "Зенит" уступал сопернику до 92-й минуты, когда за попадание локтем в лицо Дзюбе судья назначил пенальти. Ракицкий забил и принес питерцам ничью. За 8 минут до этого удаление за вторую желтую карточку получил защитник "Зенита" Чистяков.
Этот результат устроил подопечных Семака, которые смогли досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы.
Ракицкий: Артем не забил пенальти, но нам дали второй - заслуженно
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал итоги матча с "Мальме" в 5-м туре группового этапа ЛЧ.
Фото: ФК "Зенит"