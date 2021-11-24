Смородская отметила, что ей жаль Дзюбу. Также она призвала прекратить резко высказываться в адрес Артема.
"Что касается критики Дзюбы, мне его даже жаль. Артема без конца полощут. Во-первых, он уже немолодой, во вторых - Дзюба действительно очень старается и много работает. Надо немножко остановиться с критикой. Критикуйте молодых и новых, а то что вы все к Дзюбе прицепились?" - сказала Смородская.
Напомним, что накануне "Зенит" сыграл вничью с "Мальме" во встрече пятого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). В этом матче Дзюба не реализовал пенальти.
Источник: Чемпионат
Смородская: надо остановиться с критикой в адрес Дзюбы. Мне его даже жаль
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала о своем отношении к критике в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: "Зенит"