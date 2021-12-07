Боярский ответил на вопрос о своих ожиданиях от матча "Зенита" с "Челси".
"Нужно смотреть игру и ждать результата. Ничего не жду от этого матча, хочу получить удовольствие. <...> Понятия не имею, как нужно сыграть с "Челси", даже Семак не сможет ответить на этот вопрос", - сказал Боярский.
Отметим, что "Зенит" примет "Челси" в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в среду, 8 декабря. Начало - в 20.45 мск. "Зенит" потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и выступит в плей-офф Лиги Европы. "Челси" гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ.
Источник: Спорт-Экспресс
Боярский: не знаю, как "Зениту" нужно сыграть с "Челси". Даже Семак не сможет ответить на этот вопрос
Актер и певец, болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о предстоящем матче петербургской команды с "Челси" в групповом раунде Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости