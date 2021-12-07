"Эта игра будет решать очень многое. С турнирной точки зрения "Зенит" никуда не поднимется и не опустится, но это не означает, что можно не играть в этом матче. Как победить "Челси"? Нужно сыграть не хуже, чем в Лондоне и агрессивно действовать в атаке", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" - "Челси" пройдет завтра, 8 декабря. Матч на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге начнется в 20:45 мск. Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гэзюбююком.
"Зенит" в 5 матчах набрал 4 очка и располагается на 3-м месте в группе H. Подопечные Семака потеряли шансы на проход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы, где стартуют с раунда стыковых матчей. "Челси", имея в активе 12 очков, располагается на 1-й строчке.
"Зенит" и "Челси" встречались в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Матч на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершился со счетом 1:0 в пользу лондонцев.
Радимов рассказал, как "Зенит" может победить "Челси" в Лиге чемпионов
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча петербуржцев против "Челси" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: Чемпионат