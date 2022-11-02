Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все клубы, который по итогам группового этапа Лиги чемпионов вышли в 1/8 финала турнира.

Фото: УЕФА

По итогам завершившегося группового раунда Лиги чемпионов определились все 16 команд, которые сыграют на стадии 1/8 финала главного европейского турнира.



Первые места в своих группах заняли "Наполи" (Италия), "Порту" (Португалия), "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Челси" (Англия), "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия) и "Бенфика" (Португалия). Вторыми в своих квартетах стали "Ливерпуль" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Интер" (Италия), "Айнтрахт" (Германия), "Милан" (Италия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Боруссия" Дортмунд (Германия) и "Пари Сен-Жермен" (Франция).