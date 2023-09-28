ФИФА приняла сторону "Зенита" в споре сине-бело-голубых с испанской "Барселоной" касательно бонусов за переход бразильского атакующего хавбека Малкома, сообщают СМИ.
По данным источника, спорная ситуация возникла из-за того, что в условиях заключенной в августе 2019 года трансферной сделки по Малкому содержится пункт о дополнительном бонусе, который "Зенит" должен был уплатить "Барсе" в случае выхода в Лигу чемпионов-2022/2023. При этом петербуржцы завоевали право выступать в ЛЧ-2022/2023 по спортивному принципу, став победителями РПЛ в сезоне-2021/2022, однако не смогли принять участие в еврокубке по не зависящим от себя причинам - из-за бессрочного отстранения от международных соревнований всех российских клубов и сборных решением УЕФА в феврале 2022 года.
Сообщается, что каталонцы потребовали от руководства "Зенита" выплатить этот бонус, несмотря на фактическое неучастие клуба в Лиге чемпионов, и обратились с жалобой в ФИФА и Спортивный арбитражный суд после отказа. По информации источника, ФИФА эту претензию "Барселоны" к сине-бело-голубым отклонила.
Источник: Matchtv.ru
"Матч ТВ": ФИФА решила в пользу "Зенита" спор с "Барселоной" по невыплате бонусов за Малкома
По данным СМИ, международная федерация футбола отклонила претензии сине-гранатовых к "Зениту" за неуплату бонусов по трансферу вингера Малкома.
Фото: EPA