– В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям, – цитирует пресс-службу компании-организатора Суперлиги "РИА Новости".
В четверг, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА, связанные с запретом создания проекта Европейской Суперлиги, которые предпринимались в 2021 году. Этот вердикт суда делает возможным появление в обозримом будущем альтернативного турнира с участием ведущих клубов континента.
По замыслу организаторов, Суперлига может запустить соревнование для 64 топ-клубов Европы в 2025 году. Однако многие ведущие команды топ-5 лиг Европы уже публично отказались от участия в турнире и выразили свою приверженность УЕФА и ФИФА. Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заверил, что союз не будет препятствовать созданию Европейской Суперлиги.
Компания-организатор Суперлиги – о допуске российских клубов: обсудим предложение
Компания А22 Sports, отвечающая за создание Европейской Суперлиги, ответила на вопрос о возможном участии клубов Российской Премьер-Лиги в новом турнире.
Фото: Twitter