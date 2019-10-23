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Игнатьев: в матче с "Ювентусом" "Локомотиву" не хватило сил

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info объяснил, почему "Локомотиву" не удалось удержать положительный результат в гостевой игре ЛЧ с "Ювентусом".
Фото: "СЭ"
- Казалось, что "Локомотив" не уедет из Италии без очков. Тем не менее соперник все же решил исход встречи в свою пользу. Что в решающий момент пошло не так?

- Конечно, "Локомотив" достойно играл. И, наверное, выбор тактики соответствовал назначению матча. Семин угадал со всем тем, что должно происходить. Ребята сделали все возможное, чтобы эту тактику реализовать, однако в конечном итоге не хватило сил. Так часто бывает, когда команда долгое время остаётся без мяча. В этом случае идет некий выхлоп физических сил и нервной энергией. И тот, кто здесь владеет мячом, то меньше тратит сил. "Локомотиву" сил не хватило, поэтому стали проявляться индивидуальные ошибки, которые привели к тому, что состоящий из звезд "Ювентус" довел дело до логического конца. Тем не менее надо поблагодарить "Локомотив" и сделать реверанс в его сторону. Семьдесят минут он выглядел очень достойно.

- Чего ждать от предстоящей встречи "Зенита" с "РБ Лейпциг"?

- "Лейпциг" - это не "Ювентус". Здесь все немного по-другому. Но понятно, что "Лейпцигу" деваться некуда. И дома со своим немецким характером они будут делать все возможное, чтобы добиться победы. И тут мы посмотрим, какой настрой будет у "Зенита". Надо отметить, что в последнем матче РПЛ они показали очень содержательную игру со всех точек зрения, а также продемонстрировали хорошую функциональную готовность. Как в предстоящем матче все будет выглядеть в отношении результата, не могу сказать, но надеюсь, что наша команда будет выглядеть достаточно уверенно и надежно. Меня в данном случае даже устроил бы ничейный результат.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Лига чемпионов Игнатьев Локомотив Ювентус
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1 Локомотив 13 29
2 Зенит 13 29
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5 ЦСКА 13 26
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