Россия - Испания 1 - 0 (2 тайм)
Автообновление
Чемпионат Европы-2023
Квалификация
Квалификация
Голы: Тюкавин, 60
Россия: Бориско, Степанов, Кузьмичёв, Прохин, Сильянов, Умяров, Мухин, Марадишвили (Пруцев, 57), Хлусевич, Севикян (Сулейманов, 46), Агаларов (Тюкавин, 57)
Испания: Ахирресабала, Гильямон, Гонсалес, Франсес, Фонтан, Гомес, Сансет (Камельо, 69), Туррьентес (Серрано, 56), Венседор (Градера, 46), Лобете (Кампос-Ансо, 46), Руис
Предупреждения: Туррьентес, 34, Марадишвили, 36, Агаларов, 38, Степанов, 41, Венседор, 45+2, Кузьмичёв, 62, Сулейманов, 73