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Зенит - ЦСКА. 15 июля 2023 19:00
онлайн
Суперкубок России
Финал
Стадион:
Ак Барс Арена
Казань, Россия
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