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П1 2.07X 3.7П2 3.6
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Реал Сосьедад - Жирона. 12 августа 2023 18:00

Лига Ставок Кто победит? 
Реал Сосьедад1.66 Ничья 4.1Жирона5.6
Чемпионат Испании

1 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Реал Сосьедад Жирона Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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