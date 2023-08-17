Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Балтика - Урал. 19 августа 2023 17:30

Лига Ставок Кто победит? 
Балтика2.65 Ничья 3.35Урал2.8
Чемпионат России

5 тур
Стадион: Ростех Арена
Калининград, Россия

          	 
    
            
        
        

		

        
Балтика Урал Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?