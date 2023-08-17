Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Хоффенхайм - Фрайбург. 19 августа 2023 16:30

Лига Ставок Кто победит? 
Хоффенхайм2.33 Ничья 3.65Фрайбург3.05
Чемпионат Германии

1 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Хоффенхайм Фрайбург Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?