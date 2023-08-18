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2022/23
Динамо
15:00
ЦСКА
Не начат
П1
2.9
X
3.75
П2
2.45
Балтика
17:30
Урал
Не начат
П1
2.65
X
3.3
П2
2.9
Краснодар
19:30
Локомотив
Не начат
П1
1.91
X
4
П2
3.9
Сочи
20:00
Ростов
Не начат
П1
2.45
X
3.55
П2
3.05
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Шинник
17:00
Кубань
Не начат
П1
2.26
X
3.35
П2
3.25
Сокол
17:30
Химки
Не начат
П1
3.55
X
3.45
П2
2.09
Волгарь
18:00
Енисей
Не начат
П1
3.05
X
3.2
П2
2.44
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Вулверхэмптон
17:00
Брайтон энд Хоув
Не начат
П1
4
X
3.95
П2
1.89
Фулхэм
17:00
Брентфорд
Не начат
П1
2.8
X
3.4
П2
2.65
Ливерпуль
17:00
Борнмут
Не начат
П1
1.25
X
7.2
П2
11
Тоттенхэм
19:30
Манчестер Юнайтед
Не начат
П1
2.85
X
3.75
П2
2.4
Манчестер Сити
22:00
Ньюкасл
Не начат
П1
1.76
X
4.1
П2
4.7
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Реал Сосьедад
18:00
Сельта
Не начат
П1
1.8
X
3.5
П2
5.2
Альмерия
20:30
Реал Мадрид
Не начат
П1
8
X
5.4
П2
1.4
Осасуна
22:30
Атлетик
Не начат
П1
2.95
X
3.15
П2
2.7
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Фрозиноне
19:30
Наполи
Не начат
П1
8.2
X
5.2
П2
1.4
Эмполи
19:30
Верона
Не начат
П1
2.38
X
3.3
П2
3.25
Интер
21:45
Монца
Не начат
П1
1.41
X
5.4
П2
7.6
Дженоа
21:45
Фиорентина
Не начат
П1
3.35
X
3.4
П2
2.29
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Байер
16:30
РБ Лейпциг
Не начат
П1
2.55
X
3.6
П2
2.8
Аугсбург
16:30
Боруссия М
Не начат
П1
2.8
X
3.65
П2
2.55
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург
Не начат
П1
2.36
X
3.65
П2
3
Штутгарт
16:30
Бохум
Не начат
П1
1.73
X
4.2
П2
4.7
Вольфсбург
16:30
Хайденхайм
Не начат
П1
1.66
X
4.3
П2
5.2
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X
5.4
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6.8
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Новости
2022/23
Лион
18:00
Монпелье
Не начат
П1
1.75
X
4.2
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Спартак - Зенит. 20 августа 2023 19:30
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Лига Ставок
Кто победит?
Спартак
2.55
Ничья
3.7
Зенит
2.8
Чемпионат России
5 тур
Стадион:
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