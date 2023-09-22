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Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
19:30
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
19:30
ФрозинонеНе начат
Лечче
21:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
21:30
ДармштадтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
22:00
НиццаНе начат

Айнтрахт - Фрайбург. 24 сентября 2023 18:30

Чемпионат Германии

5 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Айнтрахт Фрайбург Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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