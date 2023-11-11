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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
1 - 1 1 1
ЦСКАЗавершен
Крылья Советов
3 - 1 3 1
УралЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
1 - 2 1 2
ЛенинградецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
2 - 1 2 1
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
3 - 1 3 1
БернлиЗавершен
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Лутон ТаунЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 3 2 3
ЭвертонЗавершен
Борнмут
20:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
1 - 2 1 2
ЖиронаЗавершен
Альмерия
1 - 2 1 2
Реал Сосьедад2 тайм
Осасуна
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Гранада
20:30
ХетафеНе начат
Реал
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
2 - 2 2 2
МиланЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
Кальяри1 тайм
Монца
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
2 - 1 2 1
Боруссия ДЗавершен
Дармштадт
0 - 0 0 0
МайнцЗавершен
Бавария
4 - 2 4 2
ХайденхаймЗавершен
Аугсбург
1 - 1 1 1
ХоффенхаймЗавершен
Бохум
20:30
КёльнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
0 - 1 0 1
ПСЖ2 тайм
Гавр
23:00
МонакоНе начат

Ланс - Марсель. 12 ноября 2023 22:45 


            
 Чемпионат Франции

12 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        
        
        
Ланс Марсель Чемпионат Франции

     
        
        





        

            
                
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