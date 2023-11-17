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Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Казахстан
1 - 0 1 0
Сан-Марино1 тайм
Молдова
20:00
АлбанияНе начат
Финляндия
20:00
Северная ИрландияНе начат
Италия
22:45
Северная МакедонияНе начат
Дания
22:45
СловенияНе начат
Польша
22:45
ЧехияНе начат
Англия
22:45
МальтаНе начат

Германия - Турция. 18 ноября 2023 22:45 


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Сборная Германии Сборная Турции Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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