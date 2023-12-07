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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
22:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
Тоттенхэм
23:15
Вест Хэм ЮнайтедНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
22:30
СтрасбургНе начат

Хоффенхайм - Бохум. 8 декабря 2023 22:30

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 Чемпионат Германии

14 тур
   
        

        
        
        	

	



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Хоффенхайм Бохум Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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