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Копенгаген
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Манчестер Юнайтед
23:00
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Унион
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Реал СосьедадНе начат

Црвена Звезда - Манчестер Сити. 13 декабря 2023 20:45

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Лига чемпионов

6 тур
   
        

        
        
        	

	



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Црвена Звезда Манчестер Сити Лига чемпионов

     
        
        





        

            
                
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