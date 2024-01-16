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Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
СассуолоНе начат

Кубок Англии

Новости
Вулверхэмптон
22:30
БрентфордНе начат

Кубок Испании

Новости
Хетафе
22:00
СевильяНе начат
Атлетик
23:00
АлавесНе начат
Тенерифе
23:59
МальоркаНе начат

22:45 Ювентус - Сассуоло

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 Чемпионат Италии

20 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Ювентус - Сассуоло?


	


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Ювентус Сассуоло Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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