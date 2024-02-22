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Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
3 - 2 3 2
МиланЗавершен
Фрайбург
3 - 2 3 2
ЛансЗавершен
Карабах
2 - 3 2 3
БрагаЗавершен
Тулуза
0 - 0 0 0
БенфикаЗавершен
Спортинг
1 - 1 1 1
Янг БойзЗавершен
Спарта
4 - 1 4 1
ГалатасарайЗавершен
Марсель
3 - 1 3 1
ШахтёрЗавершен

Лига конференций УЕФА

Динамо Загреб
1 - 1 1 1
БетисЗавершен
Лудогорец
0 - 1 0 1
СерветтЗавершен
Буде-Глимт
1 - 2 1 2
АяксЗавершен
Ференцварош
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Слован
0 - 1 0 1
Штурм ГрацЗавершен
Легия
0 - 3 0 3
МольдеЗавершен
Айнтрахт
1 - 2 1 2
ЮнионЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
0 - 2 0 2
ЛациоЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Рубин
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен

Барселона - Хетафе. 24 февраля 2024 18:15

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 Чемпионат Испании

26 тур
   
        

        
        
        	

	



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Барселона Хетафе Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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