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"Динамо" одержало победу над ЦСКА, забив два мяча в последние десять минут
6
"Локомотив" одержал победу над "Ростовом" в товарищеском матче
1
Журналист Карпов: ЦСКА хотел выкупить Кругового у "Зенита" за 80 млн рублей, но петербургский клуб потребовал 200 млн
17
Кафанов: я бы хотел, чтобы Миша Кержаков ещё поиграл. Каждый тренер мечтает, чтобы в его команде был такой вратарь
7
Летом 2023 года Круговой мог перейти в "Болонью"
9
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2
0
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0
1
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0
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4
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3
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Аугсбург - Фрайбург. 25 февраля 2024 21:30
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