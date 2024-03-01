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Монако
0 - 0 0 0
ПСЖЗавершен

Реал Сосьедад - ПСЖ. 5 марта 2024 23:00

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 Лига чемпионов

1/8 финала, ответный матч


Первый матч - 0:2
   
        

        
        
        	

	



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Реал Сосьедад ПСЖ Лига чемпионов

     
        
        





        

            
                
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