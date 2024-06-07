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Товарищеские матчи. Сборные
Чехия
7 - 1
7
1
Мальта
Завершен
Армения
2 - 1
2
1
Казахстан
Завершен
Беларусь
0 - 4
0
4
Россия
Завершен
Албания
3 - 1
3
1
Азербайджан
Завершен
Румыния
0 - 0
0
0
Лихтенштейн
2 тайм
Германия
0 - 1
0
1
Греция
1 тайм
Польша
3 - 1
3
1
Украина
1 тайм
Шотландия
0 - 0
0
0
Финляндия
1 тайм
Англия
0 - 1
0
1
Исландия
1 тайм
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 - 0
0
0
Уэльс
Завершен
Нидерланды
4 - 0
4
0
Канада
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные
Латвия
16:00
Литва
Не начат
Словения
16:00
Болгария
Не начат
Эстония
19:00
Фарерские острова
Не начат
Молдова
19:00
Кипр
Не начат
Венгрия
19:00
Израиль
Не начат
Швеция
19:00
Сербия
Не начат
Швейцария
19:00
Австрия
Не начат
Португалия
19:45
Хорватия
Не начат
Дания
20:30
Норвегия
Не начат
Бельгия
21:00
Люксембург
Не начат
Испания
22:30
Северная Ирландия
Не начат
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Испания: Ла Лига 2023/24
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Балтика
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Чехия - Северная Македония. 10 июня 2024 19:00
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