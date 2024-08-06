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КАМАЗ - Торпедо. 12 августа 2024 20:00

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Стадион: Нефтехимик
Нижнекамск

            
 Первая лига

5 тур
   
        

        
        
        	

	




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КАМАЗ Торпедо Первая лига

     
        
        





        

            
                
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