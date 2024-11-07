Марсель - Осер. 8 ноября 2024 22:45

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Стали известны судейские назначения на матчи 15-го тура РПЛ
Мурад Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в октябре
Полузащитник "Спартака" Литвинов: надеюсь, мне отменят красную карточку. Роша? Ну, дадут 4 матча дисквалификации
3
Пиняев: в Европе интенсивные матчи бывают 1-2 раза в неделю, а не шесть раз за полгода, как в РПЛ
6
Sport: "Аль-Хиляль" планирует подписать Криштиану Роналду из "Аль-Насра" и разорвать контракт с Неймаром
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