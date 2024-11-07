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Источник: "Крылья Советов" по окончанию сезона лишатся спонсора
8
Батраков, Тюкавин и Чалов вошли в итоговый состав сборной России на матчи с Брунеем и Сирией
5
"Работа ЭСК и КДК вызывает массу вопросов". В "Спартаке" высказались о дисквалификации Литвинова
17
КДК РФС оштрафовал главного тренера "Динамо" Марцела Личку на 50 тысяч рублей за ненормативную лексику
2
Стало известно, сколько матчей пропустят Литвинов и Роша за драку в дерби ЦСКА - "Спартак"
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Бохум
Бохум - Байер. 9 ноября 2024 17:30
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