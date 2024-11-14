Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
0 - 2 0 2
АвстрияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
Фарерские островаЗавершен
Греция
0 - 3 0 3
АнглияЗавершен
Северная Македония
1 - 0 1 0
ЛатвияЗавершен
Ирландия
1 - 0 1 0
ФинляндияЗавершен
Словения
1 - 4 1 4
НорвегияЗавершен
Бельгия
0 - 1 0 1
ИталияЗавершен
Франция
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен

Финляндия - Греция. 17 ноября 2024 20:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 Лига наций УЕФА

Лига В. Группа 2. 6 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Сборная Финляндии Сборная Греции Лига Наций

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?